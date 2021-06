Les inspecteurs du permis de conduire en grève

Le Syndicat Autonome National des Experts de l’Education Routière appelle l’ensemble des inspecteurs et délégués au permis de conduire et à la Sécurité Routière à la grève ce jeudi.



Pour le syndicat, ” les Agents de l’Etat sont des victimes collatérales de la crise sanitaire”.



Il dénonce la dégradation des conditions de travail mais aussi le fait de “privatiser une partie de l’examen du permis de conduire”, de “supprimer le maillage territorial du service des examens du permis de conduire” et de “recruter toujours plus d’agents contractuels du privé à la place de fonctionnaires d’Etat”.