Les Jeux Olympiques de Paris 2024 recherchent des bénévoles

Le Comité Olympique cherche 45 000 volontaires pour les JO de Paris 2024. Grâce à un formulaire en ligne, les personnes peuvent s’inscrire et rechercher les rôles qu’ils souhaiteraient avoir durant l’événement. Des questions/réponses permet de vous guider afin de choisir le rôle qui vous correspondra le plus.

Les inscriptions démarrent ce mercredi 22 mars et termineront le 3 mai 2023, les personnes retenues seront alertées durant l’automne 2023.

Pour rappel, les Jeux Olympiques commenceront le 26 juillet et se termineront le 11 aout 2024. Les bénévoles doivent avoir au minimum 18 ans à compter du 1er janvier 2024, parler Français et/ou Anglais et être disponible pendant au moins dix jours entre l’ouverture du village des athlètes et deux jours après la clôture des jeux paralympiques.

Plus d’information sur le site officiel des Jeux Olympiques.