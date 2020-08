Les lauréats des Trophées des marchés de la région sont désormais connus

Les résultats de la première édition des Trophées des Marchés de la Région Auvergne-Rhône-Alpes sont désormais connus. Celui de Saint-Laurent-de-Chamousset dans le Rhône finit troisième avec 1 562 votes, derrière le marché des Vans (07) qui arrive en deuxième position avec 2 241 votes, puis la mobilisation des habitants de la Région pour leur marché a porté en tête celui de Craponne-sur-Arzon (43) avec 2 563 votes.

Les habitants étaient appelés à voter entre le 21 juillet et le 8 août, parmi les 37 marchés candidats. Au total, ce sont plus de 35 000 votes qui ont été enregistrés. Cette première édition aura permis « de mettre en lumière la diversité de nos marchés, la richesse des produits régionaux, et le dynamisme de nos commerçants et artisans » précise la région dans un communiqué.

« Celle-ci devait les aider notamment à rebondir après les difficultés causées par l’épidémie de coronavirus. Nos marchés sont de véritables vitrines du patrimoine d’Auvergne-Rhône-Alpes : ils font vivre nos communes, proposent des produits de qualité issus de circuits courts. L’engouement créé par ces Trophées aura également montré à quel point les habitants de la Région sont attachés à leurs marchés. »