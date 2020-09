Les lignes A et B du métro seront perturbées en octobre

Les travaux d’automatisation de la ligne B du métro vont se poursuivre au mois d’octobre. Les nouvelles rames, dont l’exploitation se fera en pilotage automatique intégral, permettront d’augmenter la fréquence et la capacité de la ligne.



Ce nouveau matériel roulant empruntera quotidiennement l’infrastructure de la ligne A depuis Vaulx-en-Velin, où se situent les ateliers de maintenance et de remisage des métros A et B. Durant le mois d’octobre, afin de permettre aux entreprises d’intervenir sur de plus grandes plages

horaires, les lignes A et B fermeront plus tôt certains jours en semaine et ouvriront plus tard deux dimanches du mois.



Concernant le métro A

Lundi 19 et mardi 27 octobre, en soirée

Dernier départ de Vaulx-en-Velin La Soie direction Perrache à 21h01

Dernier départ de Perrache direction Vaulx-en-Velin La Soie à 21h20

Concernant le métro B

Du lundi au jeudi, en soirée (sauf lundi 5 octobre)

Dernier départ de Charpennes direction Gare d’Oullins à 21h15

Dernier départ de Gare d’Oullins direction Charpennes à 21h25 (21h12 les 19 et 27 octobre)



Dimanches 4 et 11 octobre, en matinée

Premier départ de Charpennes direction Gare d’Oullins à 11h02

Premier départ de Gare d’Oullins direction Charpennes à 11h04

Dans tous les cas des bus relais seront mis en place toutes les 10 minutes