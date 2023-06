Les lignes de tramway de Saint-Etienne en travaux cet été

Durant cet été, des travaux d’entretien sur la plateforme du tramway auront lieu à la Terrasse dans la ville de Saint-Étienne. Les lignes suivantes connaîtront des perturbations à compter du 10 juillet jusqu’au 25 août :

– Le tramway T1 circulera uniquement entre Solaure et Cité du Design.

– Le bus T1B remplacera le tramway entre Cité du Design et Hôpital Nord.

– Le tramway T3 circulera uniquement entre Bellevue, Châteaucreux et Quartier Grouchy.

– Le tramway T2 ne circulera pas et sera remplacé par les tramways T1 et T3.



À noter que les fiches horaires seront bientôt disponibles sur le site : https://www.reseau-stas.fr/fr/actus-et-infos-reseau/3/travaux-tramway-ete-2023-vos-lignes-sadaptent/134/10428