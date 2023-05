Les lignes T3, T7 et Rhônexpress ne circulent pas les soirs de cette semaine

La ligne T3 est en travaux d’entretien cette semaine. Il ne circule donc plus les soirs. À partir de ce mardi 21h, la ligne T3 ne sera pas en service durant les soirées jusqu’à jeudi inclus. La ligne T7 et Rhônexpress seront également à l’arrêt durant cette période.

Pour remplacer la ligne T3 des bus relais circuleront de Gare Part-Dieu Villette à Meyzieu ZI et desserviront les arrêts de la ligne toutes les 15min.



Le premier départ depuis Gare Part-Dieu Villette sera à 21h46 et le dernier à 0h31.

Pour les départs depuis Meyzieu, le premier sera à 21h07 et le dernier à 23h52.

La station Décines OL Vallée n’est pas desservie par les bus relais.

Pour la ligne T7, il n’y aura pas de bus relais mis en service. Le dernier départ de Vaulx-en-Velin La Soie vers Décines OL Vallée sera à 20h59. Le dernier départ de Décines OL Vallée vers Vaulx-en-Velin La Soie sera à 21h13.

En ce qui concerne la ligne Rhônexpress, elle circulera normalement de 4h25 à 21h30. Dès 21h30 des cars relais sont mis en place avec une fréquence de 30min. Le premier départ d’Aéroport Saint-Exupéry sera à 21h30 et le premier départ de Gare Part-Dieu Villette à 22h.