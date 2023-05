Les Lyonnaises sacrées championnes de France pour la deuxième fois !

Alors que le score était d’un match partout dans la série de finale de playoffs entre l’Asvel féminin et Villeneuve, ce sont bien les Lyonnaises qui se sont imposées lors de la troisième manche décisive sur le score de 74 à 68 à l’Astroballe. Ainsi les joueuses du club présidé par Tony Parker sont championnes de France pour la deuxième fois de l’histoire du club !

“Je suis tellement fière des filles. Il y a beaucoup de pression quand tu joues à l’ASVEL, car tout le monde attend de gros résultats, et là, on a des filles qui sont très fortes mentalement et elles sont allées chercher ce titre.” indique avec joie Tony Parker.

Belle conclusion pour cette saison qui avait déjà vu les Lionnes remporter l’Eurocoupe il y a quelques semaines.

“Il faut trouver quelqu’un qui va gérer les égaux et les individualités, et David Gautier, il a fait du très bon boulot.” Tony Parker félicitant l’entraîneur.

Tony Parker félicite également une de ses joueuses phares, son ailière forte “Sandrine Gruda est incroyable, sans elle, on ne gagne pas le titre, elle emmène cette culture de la gagne. Elle incarne nos valeurs et ce qu’on veut véhiculer et toute l’équipe à suivie.”