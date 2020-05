Les magasins Ikéa font leur réouverture ce lundi

Après 10 semaines de fermeture, la compagnie suédoise annonce la réouverture de ses 25 sites présents en France. Le port du masque est obligatoire dans le magasin.

D’abord la Suisse, puis la Belgique, et c’est maintenant la France qui voit les magasins Ikéa rouvrir sur son sol. L’entreprise recommande à ses clients de lire attentivement les mesures sanitaires à respecter, sur son site.

Masque obligatoire

A partir de 11 ans, le masque est impératif pour faire ses courses à Ikéa. Du gel hydroalcoolique est mis à disposition un peu partout dans le magasin. A noter que la firme s’engage à nettoyer régulièrement ses produits.

Autre conséquence direct de la crise sanitaire: l’attente en caisse ou en point d’informations devra s’effectuer seul. Il est ainsi recommandé de limiter le nombre de personnes pour venir dans les magasins. Le nombre de visiteurs simultané est d’ailleurs limité, ce qui laisse imaginer des files d’attente à l’extérieur.

Les restaurants et espaces de jeux pour les enfants restent pour le moment fermés. L’épicerie et le bistro maintienne quant à eux le service à emporter.

Privilégier le shopping en ligne

Le géant de l’immobilier invite les acheteurs potentiels à créer une liste d’achats en ligne. Le but: gagner du temps pour un shopping “plus efficace”. Egalement, Ikéa propose son service “Cliquez et emportez”, avec lequel il est possible de commander un produit, et de venir le chercher sur un créneau au choix.

A Lyon, le site de Vénissieux est autorisé à ouvrir ses portes. Pour rappel, les centres commerciaux de la Part-Dieu à Lyon et de Carré de Soie, à Vaulx-en-Velin, sont fermés jusqu’au 10 juillet.