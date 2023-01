Les Marseillais invités à célébrer la nouvelle année

Pour la première fois, toutes les Marseillaises et tous les Marseillais, sont invités à célébrer la nouvelle année lors d’un événement festif et familial, samedi 14 janvier 2023, de 10h à 13h.

Pour l’occasion Benoît Payan a souhaité piétonniser le parvis et ouvrir les portes de l’Hôtel de Ville à cette occasion. Le public pourra ainsi profiter d’une fête populaire sur le parvis, comme à l’intérieur de la mairie. Lors de cette cérémonie, le Maire présentera ses vœux pour la nouvelle année 2023 lors d’un discours public.

Des ateliers ludiques rythmeront cette matinée, avec notamment des sessions de tir à l’arc ainsi que du double dutch, un sport de saut à la corde. Des animations festives seront également au rendez-vous : une fanfare (“Canebière Pression“) assurera l’ambiance musicale ; des magiciens et des échassiers déguisés animeront la matinée. Des photobooth seront également installés sur le Vieux-Port pour immortaliser l’instant. Une pause gourmande sera offerte aux participants.

A noter :

Samedi 14 janvier 2023, le quai du port sera fermé à la circulation entre la rue Bonneterie et le passage Pentecontore de 9h à 14h.

La rue de la Loge entre la rue de la mairie et la rue Bonneterie sera fermée à la circulation et le stationnement y sera interdit de 7h à 14h.