Les masques ne doivent pas être jetés n’importe où

Les masques font désormais partie du quotidien, mais ils ne se jettent pas n’importe où.



La Métropole de Lyon qui rappelle l’importance de respecter les consignes sanitaires car, trop souvent, on retrouve masques de protection sur l’espace public ou dans les bacs de tri.



Pour les agents de la collecte et du traitement des déchets qui les ramassent, ces masques potentiellement contaminés ajoutent un risque à une profession qui a assuré sa fonction pendant toute la durée du confinement.



Le président de la Métropole le rappelle « Nous les avons tous applaudis pendant près de deux mois. Maintenant que nous sommes déconfinés, pour protéger nos agents en charge de la collecte et du traitement des déchets, respectez ces règles simples : jetez vos masques, gants et mouchoirs dans un sac séparé, conservé 24h à l’écart dans le bac gris. »