Les Minguettes : la cour des comptes pointe du doigt le communautarisme religieux

Ce sont huit quartiers prioritaires qui ont été analysés par la cour des comptes.



Parmi eux, les Minguettes, à Vénissieux, décrit comme l’un des endroits importants pour l’islam fondamentaliste grâce aux informations collectées par le ministère de l’Intérieur : « le quartier est marqué par un fort communautarisme et un islam de plus en plus rigoriste ».



On peut lire également dans le rapport que “des femmes suivent les préceptes de la religion musulmane et s’habillent traditionnellement. Si beaucoup d’entre elles le font par conviction, il est probable que certaines s’y voient contraintes par la pression familiale et sociale. À ce titre, existe un réel questionnement sur la place de la femme et de la mixité dans l’espace public au sein de ces quartiers”

Dans le dossier, la cour des comptes déplore également “des problèmes de comportement, la promotion d’un autre mode de vie, la multiplication des incidents quotidiens etc.”. L’organisme a donné la parole à la municipalité de la commune de l’est lyonnais. La maire Michèle Picard évoque “un combat idéologique et des valeurs en cours sur ces territoires pour faire comprendre et respecter le cadre laïc”.