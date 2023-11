Les monuments de Beaune prennent vie

La 163e vente des vins des Hospices de Beaune aura lieu dimanche.



A l’occasion des festivités de la Vente des Vins, le patrimoine de la ville s’habille de lumières et de projections d’images à la tombée de la nuit. Rendez-vous dès ce vendredi soir pour votre la collégiale Notre Dame, l’Hôtel-Dieu – Hospices de Beaune, l’Hôtel des Ducs de Bourgogne, la Chapelle St-Etienne, le Beffroi, le Porte Marie de Bourgogne et le Rempart des Dames, se transformer.



Les chemins de lumières seront également à voir samedi et dimanche