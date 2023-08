Les musées Confluence et Lugdunum ouvrent gratuitement jusqu’à samedi

Les musées Confluence et Lugdunum en collaboration avec la Métropole, ont pris la décision d’ouvrir gratuitement au public, à partir de ce mercredi matin et jusqu’à samedi inclus.



Cette décision est liée à la canicule qui touche la région depuis plusieurs jours. D’autres mesures ont également été mises en place.



Ainsi, les parcs de Parilly et de Lacroix-Laval restent accessibles, y compris en soirée, et les manifestations sportives peuvent être décalées, reportées ou annulées. Les déchèteries restent ouvertes uniquement en matinée jusqu’au jeudi 24 août inclus, et le décalage des horaires de ramassage des ordures pour les camions non-climatisés est maintenu. Pour finir, le plan bleu est activé dans tous les EHPAD de la métropole.