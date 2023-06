Les notaires du Rhône, de l’Ain et de la Loire fusionnent en une unique chambre

Les chambres de notaires du Rhône, de l’Ain et de la Loire ont fusionné en une unique chambre interdépartementale depuis le 25 mai dernier à Lyon. C’est Maître Cyrille Farenc qui sera le nouveau président de l’organisation. L’initiative de cette fusion remonterait à 2015 et aurait ainsi abouti à la seconde plus grosse chambre de France avec 950 notaires et 3347 collaborateurs, la deuxième plus grande après celle de Paris.