Les nouveaux aménagements du Pont Morand

Pendant deux mois, le Pont Morand a subi des travaux. Ainsi, l’espace dévolu aux piétons et aux cyclistes a augmenté afin d’offrir un plus grand confort et une plus grande sécurité à ceux qui l’utilisent.

L’espace pour les piétons à doubler, et celui pour les vélos à augmenter de presqu’un mètre également. Désormais, les piétons et les cyclistes représentent 63% de l’espace public et les automobilistes 37%. Un choix qui est loin de faire l’unanimité auprès des automobilistes.

Le Pont Lafayette va également, très bientôt, subir des travaux. Ils débuteront le 5 juin et pour une durée de deux mois, soit jusqu’à fin août environ. Une nouvelle fois, il s’agira de rééquilibrer l’espace public en faveur des mobilités actives et des transports en commun.