Les nouveaux maillots de l’OL dévoilés

L’OL et Adidas ont communiqué ce vendredi matin les nouveaux maillots home et away pour la saison 2021-2022.

Selon le communiqué de l’OL et d’Adidas, ”si la bande verticale rouge et bleue fait son grand retour sur le maillot blanc iconique du club, la tunique extérieure sera rouge, couleur historique de l’OL.”

Les joueurs de Rudi Garcia porteront le maillot Home pour la première fois lors de la dernière journée de Ligue 1 contre Nice ce dimanche. Les protégées de Sonia Bompastor inaugureront le maillot Away ce vendredi contre Bordeaux.

De votre ferveur naît la lumière sur nos couleurs.

Le maillot Away est disponible à la vente dès ce vendredi. Le maillot Home le sera à partir du 25 juin. (70€ maillot junior, 90€ maillot adulte).

Crédit photos : Adidas et Olympique Lyonnais