Les Nuits de Fourvière auront bien lieu

Grâce aux mesures annoncées par la ministre de la Culture, le festival des Nuits de Fourvière peut enfin avoir de la visibilité. “Les mesures annoncées par la ministre de la Culture concernant les festivals de l’été nous permettent désormais de donner un cadre pour travailler à une programmation et inventer les prochaines Nuits.(…) Nous travaillons à l’adaptation du festival au contexte sanitaire, afin d’accueillir les artistes sur scène et retrouver le public dans les théâtres romains.”



Après 75 ans d’existence et malgré la crise sanitaire, l’événement aura lieu du 27 mai au 31 juillet.

La programmation n’a pas encore été dévoilée.