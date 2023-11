Les obsèques de Gérard Collomb ont débuté

Les obsèques de Gérard Collomb sont célébrées ce mercredi matin à la cathédrale Saint-Jean.



Les Lyonnais rendent un dernier hommage à l’ancien maire. La cathédrale est pleine et la foule est également massée sur le parvis.



De nombreux élus sont présents c’est le cas de Bruno Bernard, le président de la métropole mais aussi Emmanuel Macron et Edouard Philippe prendront tous deux la parole durant la cérémonie. A noter également la présence de François Hollande et Elisabeth Borne. Jean-Michel Aulas, Sylvie Tellier ou encore Laurent Gerra sont présents.



Lors de la cérémonie à la cathédrale Saint-Jean, l’académicien lyonnais Marc Lambron a salué un ” être de pacte et de saveur” avant de conclure sa prise de parole “nous t’avons tant aimé, Lyon te salue, nous ne t’oublierons jamais”.



Pour Edouard Philippe “Gérard Collomb c’était Lyon et Lyon c’était quelque chose” l’ancien Premier ministre a aussi salué son franc-parler et son humanisme.

Gérard Collomb sera inhumé cimetière de Loyasse près de la tombe d’Edouard Herriot autre grand maire de Lyon.