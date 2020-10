Les obsèques de Victorine ont lieu ce mercredi à Bourgoin

Les obsèques de Victorine auront lieu ce mercredi à Bourgoin. Les funérailles se dérouleront à 14 h 30, à l’église Saint-Jean-Baptiste.

Comme lors de la marche blanche ce dimanche, des milliers de personnes sont attendues. C’est d’ailleurs pour cette raison que la messe a été délocalisée.



Seulement 300 personnes pourront assister à la cérémonie dans l’église en raison de la crise sanitaire. Des écrans géants ont donc été installés place Carnot pour permettre à celles et ceux qui le souhaitent de pouvoir suivre la cérémonie.

Elle sera dirigée par le curé de la paroisse Saint-Michel en Rhône et Loire, dans le Beaujolais, qui est aussi le parrain de Victorine.



Les rues à proximité de l’église seront coupées à la circulation et le stationnement dans le secteur est interdit.



Pour rappel, Victorine avait disparu le 26 septembre dernier alors qu’elle rentrait à pied chez elle à Villefontaine. Son corps avait été retrouvé deux jours plus tard dans un ruisseau, proche du lieu de sa disparition. L’enquête se poursuit.