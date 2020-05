Les parcs ouvrent à nouveau leurs portes

La Ville de Lyon l’avait annoncé, le parc de la Tête d’Or ouvre à nouveau ses portes ce mercredi. Mais, « les regroupements de plus de 10 personnes y resteront interdits, ainsi que l’accès au zoo, au jardin botanique et aux jeux pour enfants ».

Il a été également annoncé que « les parcs, squares et jardins rouvriront progressivement, avec une grande vigilance compte tenu de la prudence qui reste nécessaire dans cette période ».



La Métropole a fait une annonce similaire en déclarant qu’elle « a choisi de rouvrir ses parcs de façon échelonnée afin d’assurer les conditions optimales d’accès et d’usage de ces espaces publics dans le contexte de déconfinement ».

Ainsi, après les berges du Rhône et les rives de Saône ; le Parc de Parilly est de nouveau accessible au public depuis ce mardi. Le Domaine de Lacroix-Laval accueille les grand-lyonnais à partir de ce mercredi. Pour le Grand Parc Miribel-Jonage, une demande de réouverture est en cours d’instruction auprès de la préfecture. Des affiches seront mises en place aux entrées des parcs et dans les allées pour rappeler aux visiteurs les consignes sanitaires.

La Métropole a également instauré des mesures sanitaires à respecter au sein de ses parcs. « Les regroupements de plus de 10 personnes sont interdits. La pratique d’une activité sportive est autorisée, à condition qu’elle rassemble moins de 10 personnes et que la distance entre deux personnes pratiquant cette activité soit largement supérieure à la distance de sécurité d’1 mètre (5 mètres pour une activité dont l’intensité est équivalente à une marche rapide, et 10 mètres pour une activité à haute intensité) ». De plus, les sanitaires, les aires de jeux et les équipements de fitness sont fermés.