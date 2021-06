Les personnels de l’Établissement français du sang en grève jusqu’à jeudi

Les personnels de l’Établissement français du sang (EFS) sont en grève jusqu’à ce jeudi pour protester contre la non-revalorisation de leur salaire et l’absence des parcours professionnels. Ils dénoncent également leur exclusion de l’accord sur le SEGUR et de la mission LAFORCADE.



Cet appel à la grève a été initié par plusieurs syndicats, comme la CFDT et FO. Par manque de personnel, les organisations syndicales déplorent que “des centaines de collectes de sang sont annulées tous les mois“.



À noter que l’EFS continue toutefois d’appeler à la mobilisation massive pour donner son sang.

[Communiqué de presse] Les réserves de sang sont toujours trop faibles, mobilisons-nous, c'est urgent !

➡️https://t.co/G7ut8VpPCy pic.twitter.com/gEYc2d22o9 — Établissement français du sang (@EFS_Sante) June 23, 2021