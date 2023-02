Les perturbations à la SNCF pour ce mardi

Alors que le projet sur la réforme des retraites arrive à l’assemblée cette semaine, une nouvelle journée d’action aura lieu ce mardi. Le réseau SNCF sera perturbé.

“Les 7 et 8 février, nos fédérations appellent les cheminotes et cheminots à se réunir dans les Assemblées Générales partout sur le territoire, à organiser des actions pour converger avec les secteurs qui ont décidé de monter d’un cran ces prochaines heures, mais également à ancrer l’action dans l’entreprise.” précise la CGT Cheminots et SUD Rail dans un communiqué commun.

Le réseau SNCF va être fortement impacté ce mardi, sur l’ensemble des lignes. Sur le réseau TER, 3 trains sur 10 circuleront en moyenne. 1 TGV Inoui et Ouigo sur 2 circuleront, le trafic international sera fortement perturbé. Pour les Intercités de jour, il y aura 2 allers-retours sur Paris-Limoges-Toulouse, Bordeaux-Marseille et Nantes-Lyon, 1 aller-retour sur Paris-Clermont-Ferrand et pas de circulation sur Nantes-Bordeaux et Aubrac (Clermont-Béziers).

ℹ️ Mardi 7 févr. 2023, le trafic sera fortement perturbé sur l'ensemble de nos lignes : TRANSILIEN, TER, TGV (INOUI, OUIGO, international), INTERCITES.



Si possible, nous vous recommandons d'annuler ou de reporter vos déplacements prévus ce jour.

1/2 — SNCF Voyageurs (@SNCFVoyageurs) February 5, 2023