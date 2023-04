Les piscines du Rhône retrouvent leurs températures de 27°C

Afin de rentrer dans une démarche de sobriété, la ville de Lyon a pris la décision, il y a sept mois, de refroidir les deux bassins, faisant désormais 25°C et 26°C. Mais suite à la demande des nageurs de haut niveau ainsi que des clubs qui s’entraînent dans les locaux, les bassins du centre nautique Tony Bertrand et la piscine de Vaise ont retrouvé leur température de 27°C. Pour des questions de sécurité, la température doit rester au maximum 10°C en dessous de celle du corps humain et éviter des blessures ou contractions musculaires. La ville précise qu’elle maintient son engagement sur le plan de la sobriété.

Une hausse qui semble tomber parfaitement, avec les qualifications des Jeux Olympiques qui approchent, les entraînements s’intensifient et cela permettra de s’entraîner dans des conditions favorables.