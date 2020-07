Les piscines rouvrent ce jeudi à Lyon

Après plus de trois mois de fermeture suite à l’épidémie de coronavirus, les piscines lyonnaises rouvrent ce jeudi, dans des conditions inédites.

C’est le cas du centre nautique Tony Bertrand, la piscine de la Duchère, ainsi que du bassin éphémère qui va voir le jour en plein cœur du Parc de la Tête d’Or. La piscine de Mermoz, et celle de Gerland ouvriront quant à elles ce vendredi.

Conditions d’accueil adaptées

Pour garantir le respect des gestes barrières, et empêcher une éventuelle circulation du virus, le nombre d’entrées est limité. L’accessibilité aux bassins est également restreinte, et fixée à deux heures maximum, pas plus de deux fois par semaine. Il est également nécessaire de réserver un créneau en ligne avant de s’y rendre, pour un tarif unique de 2 euros.

Pour réserver ou obtenir plus d’informations, rendez-vous ici

Il reste encore des places pour cette fin de semaine.