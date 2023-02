Les places pour les concerts de Beyoncé vendues en moins de 15 minutes

Les places pour le concert de Beyoncé ont été vendues en un temps record. L’ouverture de la billetterie avait lieu à 10h ce mardi matin et la liste d’attente était déjà interminable.



Les 60 000 billets disponibles au Stade de France et les 55 000 places à Marseille, ont été vendus en moins de quinze minutes.



Le concert à Paris aura lieu le 26 mai au Stade de France et l’Orange Vélodrome de Marseille il faudra patienter jusqu’au 11 juin. Reste désormais à savoir si une nouvelle date sera ajoutée prochainement en France.