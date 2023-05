Les pollens de graminées présents en nombre dans le Grand Chalon

D’après le bulletin des allergologues de la région Bourgogne Franche-Comté, les pollens de graminées sont très présents sur le Grand Chalon ces jours-ci. À l’inverse, il y a très peu de pollens de bouleau et aucun pollens de chêne. Le bulletin pollinique mentionne le vent et les températures printanières comme facteurs d’accentuation d’allergie. Ainsi, il est recommandé pour les personnes allergiques de tondre le plus possible leur pelouse en évitant de le faire sois-même pour éviter un phénomène d’accentuation de l’allergie.