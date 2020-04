Les pollens toujours très présents dans la région

Le Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA), place plus des deux tiers de la France en risque allergique élevé. Dans le Rhône, l’Ain et l’Isère, le risque allergique lié aux pollens de bouleau est de cinq sur cinq, donc extrêmement élevé.

Dans le Rhône et l’Ain, les risques liés aux pollens de frêne, de peuplier, de charme et de graminées ne sont également pas à négliger car le risque allergique est de deux sur cinq. En Isère, on doit se méfier de ceux venant des frênes, des platanes, des chênes et des graminées.

Dans le détail, le RNSA explique également que « les graminées ont bien profité des conditions météorologiques douces, leurs pollens commencent à être présents sur une grande partie du territoire avec un risque d’allergie moyen dans le sud-ouest et faible ailleurs. Les pollens de platane et de chêne touchent maintenant l’ensemble du pays avec un risque d’allergie de niveau faible à moyen ».

De plus, « les pollens de charme, saule, peuplier, cyprès, frêne, plantain, oseille et urticacées se répandent comme les œufs de Pâques, présents sur toute la France, ils seront responsables d’un risque d’allergie ne dépassant pas le niveau faible ».