Les pompiers du Rhône appelés à faire grève mardi

Un préavis de grève a été déposé ces derniers jours au gouvernement par le syndicat SUD SDIS National dans le cadre d’un mouvement national prévu le 17 novembre prochain.



“L’amendement porté par le gouvernement, dans le cadre du projet de loi de financement 2021 de la Sécurité Sociale, sur la seule suppression de la part employeur de la surcotisation CNRACL contrairement aux engagements du ministre de l’Intérieur nous a permis de mesurer le mépris que nous offrait votre gouvernement en signe de reconnaissance pour notre profession et des engagements pris. C’est dans ce sens que notre organisation SUD SDIS dépose un préavis de grève pour le 17 novembre 2020…”



L’organisation syndicale exige donc la “suppression de la surcotisation : part salariale et employeur” ainsi que “la proratisation et le déplafonnement de un an, tous les cinq ans et la portabilité des droits acquis“.



