Les pompiers manifestent ce mercredi à Lyon après les agressions dont ils ont été victimes en intervention ce week-end à Rillieux-la-Pape et Lyon.

Les pompiers se rassembleront à 14h et déposeront symboliquement les casques devant la préfecture. Dans le Rhône, les pompiers subissent une agression tous les 3 jours. Soit 111 agressions par an.



Ce mardi soir lors d’une réunion en préfecture, ils ont demandé l’anonymisation des dépôts de plaintes ; des peines exemplaires pour les agresseurs et leur application.



Le syndicat SUD SDMIS demande également la sécurisation des accès aux casernes, la pérennisation des caméras piétons actuellement à titre expérimental au-delà de février 2022 ou encore la présence des caméras embarquées dans les véhicules opérationnels.