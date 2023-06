Les premières passent ce jeudi l’épreuve écrite du bac de français

C’est ce jeudi que les premières passent l’épreuve écrite du bac de français.

Sujet de dissertation, ou étude de texte, ils auront jusqu’à midi pour rendre leurs copies.



Reste à passer l’oral de français à la fin du mois, et les élèves auront fini leurs épreuves anticipées du bac. Celles-ci représentent un coefficient 10 dans la note du baccalauréat, ce qui est non négligeable pour essayer de gagner le plus de points possible afin de décrocher une mention.

Le ministre de l’Éducation nationale a adressé quelques mots aux élèves de première avant que l’épreuve écrite ne commence. «Bon courage aux élèves de première générale et technologique qui passent ce matin leur épreuve de français. Première étape du baccalauréat !», a-t-il tweeté ce jeudi matin.