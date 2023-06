Les premières réponses Parcoursup arrivent ce jeudi

Ce 1er juin marque le début de la phase d’admission principale sur Parcoursup. Ce jeudi et jusqu’au 7 juillet les propositions d’admission seront envoyées.

4 réponses possibles : oui, oui si, en attente ou non. Dès aujourd’hui, vous pourrez voir certains résultats, et commencer à répondre. À partir du 15 juin, la phase d’admission complémentaire sera ouverte. La phase principale prendra fin le 7 juillet.

Si la réponse est oui ou oui si, vous devez obligatoirement répondre à chaque proposition dans le délai indiqué. À partir du 4 juillet, les résultats du BAC tombent, vous pouvez ensuite, à partir de ce moment, accepter définitivement une formation et effectuer votre inscription administrative.

Si vous êtes en attente du 30 juin à 3 juillet, vous devez classer vos vœux en attente par ordre de préférence, ce que vous souhaite conserver.

Si vous n’avez pas reçu de réponse positive, vous pouvez demander un accompagnement individuel ou collectif dans son lycée ou dans un centre d’information et d’orientation pour envisager d’autres choix.

Du 15 juin au 12 septembre, une phase d’admission complémentaire débutera permettant de formuler jusqu’à 10 nouveaux vœux dans des formations qui sont encore disponibles.

Pour plus d’informations sur les différentes étapes, vous pouvez cliquer ici.