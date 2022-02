Les premières voitures radars en Saône-et-Loire

Depuis mardi, quatre voitures radars privées sont déployées sur les routes du département de Saône-et-Loire pour flasher les automobilistes. Depuis le mois de janvier, 38 accidents et 7 décès sont a déplorés sur les routes, l’opération a pour objectif de « permettre un contrôle plus fin des itinéraires les plus accidentogènes, permettre aux forces de l’ordre de pourvoir mener d’autres types de contrôles sur les routes (alcool et produits stupéfiants par exemple) et contrôles avec interception », a indiqué un représentant de l’État dans un communiqué.

La préfecture de Saône-et-Loire a indiqué que les véhicules seront conduits par des salariés d’une entreprise privée et que la rémunération de ces prestataires était « indépendante du nombre d’infractions constatées puisque lorsque la voiture radar circule, son conducteur ignore tout de l’activité de constatation des excès de vitesse ».