Les prévisionnistes de Météo France en grève

Les prévisionnistes de Météo France sont en grève à partir de ce lundi et pour 1 mois.



Ils dénoncent le nouveau système de prévisions automatisées. Il a été mis en place le mois dernier et ferait baisser la qualité des informations.

Trois syndicats des salariés de Météo France, Solidaires-Météo, SNM-CGT et SNITM-FO ont appelé à la mobilisation du 4 décembre au 7 janvier 2024. Ce préavis concerne l’ensemble du personnel de Météo France et plus particulièrement tous les prévisionnistes et les personnels des autres services de Météo-France.

En Assemblée Générale, les personnels font le constat :