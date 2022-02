Les prévisions de Bison Futé pour ce week-end

Pour la dernière semaine de vacances pour certains, le Bison Futé prévoit des embouteillages pour ce week-end.

Ce vendredi est classé Orange dans le sens des départs pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce samedi la région Auvergne-Rhône-Alpes sera classé en orange dans le sens des départs comme des retours.

Le trafic sera très dense sur l’A43 entre Lyon et Chambéry et sur l’A40 entre Mâcon et Chamonix. Il est conseillé d’éviter l’A40 entre Mâcon et Chamonix de 10 h à 14 h à l’aller, de 11 à 13 heures au retour. L’A43 entre Lyon et Chambéry de 8 à 17 heures ou de 9 h à 16 heures dans le sens des retours. La N90 de entre Albertville et Bourg-Saint-Maurice de 10 h à 13 heures dans les deux sens de circulation.



Et enfin, le dimanche sera classé en vert dans le sens des départs et des retours.