Les prévisions de Bison Futé pour ce week-end

Bison Futé prévoit un week-end plutôt calme dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les déplacements de ce week-end concerneront les vacanciers des zones B et C. Ce sera la deuxième semaine des vacances scolaires pour la zone C et la fin pour la zone B.

Ce vendredi et dimanche, la circulation sera classée au vert dans le sens des départs et des retours dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Pour samedi la circulation sera difficile en Auvergne-Rhône-Alpes. Ce sont les axes qui relient les stations de skis qui seront le plus impactés et notamment l’A43. Dans le sens des retours, évitez donc l’autoroute A43 entre Chambéry et Lyon, de 7h à 16h.