Les prévisions de Bison Futé publiées

Le site internet bien connu de tous, Bison Futé, a publié les prévisions du vendredi 17 au dimanche 19 février.

Vendredi 17 février

Dans le sens des départs, les recommandations sont :

quittez ou traversez l’Île-de-France et les grandes métropoles avant 11h,

évitez l’autoroute A62, entre Toulouse et Agen, de 17h à 20h.

Une circulation difficile sur l’A10 depuis l’Ile de France vers l’Espagne via Bordeaux est attendue entre 18h et 21h à Saint-Arnoult-en-Yvelines.

À hauteur de Bordeaux, la circulation sera dense entre 12h et 20h. La circulation restera dense sur l’A6 jusqu’en fin de soirée.

Samedi 18 février

Dans le sens des DÉPARTS, les recommandations sont :

quittez ou traversez l’Île-de-France avant 10h,

évitez l’autoroute A6, Nemours et Beaune, de 7h à 13h

évitez l’autoroute A43, entre Lyon et Chambéry, de 9h à 14h avec une circulation saturée entre 10h et 13h.

Dans le sens des RETOURS, les recommandations sont :

évitez l’autoroute A43, entre Chambéry et Lyon, de 7h à 17h

Dimanche 19 février

Les conditions de circulation sont habituelles, aucune difficulté n’est à prévoir.