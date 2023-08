Les prévisions de circulation pour ce week-end avant la rentrée

Pour ce dernier week-end avant la rentrée, Bison futé prévoit une circulation chargée pour ce vendredi 1er et ce samedi 2 septembre.



Le drapeau orange est hissé dans le sens des retours. Pour ce vendredi, la conjugaison des derniers retours de vacances et des trajets travail-domicile pourraient accentuer ces difficultés. La circulation devrait être très difficile dans l’après-midi en région Rhône-Alpes-Auvergne sur l’autoroute A7 entre Orange et Lyon. Ce samedi, la circulation devrait être là aussi très difficile en région Rhône-Alpes-Auvergne sur l’autoroute A7 entre Orange et Lyon, entre midi et la fin de journée.



En revanche, du côté des départs, la circulation devrait être fluide, aucun gros ralentissement n’est prévu.