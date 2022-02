Les prévisions du Bison Futé pour ce week-end

Avec les retours et départs de week-end s’annonce chargé sur les routes et particulièrement en Auvergne-Rhône-Alpes et en Ile-de-France. Le Bison Futé a dévoilé ses prévisions de circulation pour le week-end du 18 au 20 février.

La journée de samedi sera classée en rouge dans le sens des départs et des retours en Auvergne-Rhône-Alpes. Le Bison Futé indique que « de très importantes difficultés de circulation sont attendues sur les axes desservant les stations de montagne, plus particulièrement vers les Alpes, mais aussi dans de nombreux autres secteurs sensibles sur les grands axes du pays ».

Le retour au vert au niveau national est attendu pour dimanche dans le sens des départs comme des retours.