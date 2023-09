Les principales déclarations de Grosso

Fabio Grosso a été officiellement intronisé entraîneur de l’OL ce lundi matin, en présence de John Textor. La conférence de presse a débuté à 11H15. Voici les principales déclarations :

Fabio Grosso : “Dès qu’il y a eu cet appel, cela a été quelque chose de grand. Je remercie le président d’avoir eu confiance en moi. J’ai trouvé ici l’ambiance extraordinaire. Cette ville m’a laissé un souvenir incroyable, j’ai gardé un souvenir géant de mon expérience à Lyon. Etre l’entraîneur de ce club est quelque chose de grand pour moi. Il faut donner tout ce que l’on pour ce club, c’est la chose la plus importante que je vais dire aux joueurs. Il faut ramener le club là où il mérite de l’être, et ce n’est pas le classement de maintenant. La chose la plus importante, c’est le collectif, c’est de faire des bonnes choses ensemble. Si je suis là, cela signifie que quelque chose ne marchait pas. Nous allons travailler avec de la confiance car c’est la chose la plus importante pour réussir. Pour moi, c’est important de regarder les joueurs dans les yeux et leur transmettre ma détermination. (…)

Ma méthode de travail ? Je n’aime pas trop le repos. Pour progresser, il faut travailler. J’ai une idée claire sur ce que l’on va proposer. J’aime voir de l’intensité sur le terrain. J’aime faire confiance en mes joueurs. Il faudra faire des choix mais les joueurs doivent se sentir importants, même quand ils ne débutent pas les matchs, d’autant que nous avons maintenant la possibilité avec les cinq changements de remplacer 50% des joueurs de champ.(…)

Je rêve de quelque chose de grand pour le futur et pour cela je me concentrer sur le présent et sur le travail. Peu importe que je sois le premier, deuxième ou troisième choix, le principal est que l’OL ait été mon premier choix pour moi. Si je prends un risque ? J’aime les risques. (…) J’avais discuté cet été avec les dirigeants marseillais, ils ont fait un autre choix, je leur ai souhaité bonne chance.”

#TonicSport – La conf de Fabio #Grosso nouvel entraîneur de l’#OL va débuter

Les meilleurs passages à écouter et à lire sur Tonic Radio pic.twitter.com/mgfEjpp5lk — Tonic Radio (@tonic_radio) September 18, 2023