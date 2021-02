Les protections gratuites pour les étudiantes à la rentrée prochaine

Une bonne nouvelle pour les étudiantes ! Les protections périodiques seront gratuites d’ici la rentrée prochaine.



En effet, la ministre de l’Enseignement supérieur l’a annoncé ce mardi, elle souhaite lutter contre la précarité menstruelle.

D’ici quelques semaines, les résidences universitaires des Crous et les services de santé universitaires seront équipés en distributeurs de protections hygiéniques annonce également Frédérique Vidal.



Une décision qui fait suite à un rapport de la Fédération des associations générales étudiantes, 13% des étudiants et étudiantes ont déjà dû choisir entre acheter des protections hygiéniques et acheter un autre produit de première nécessité.

1 sur 10 déclarait avoir dû déjà fabriquer ses propres protections faute de moyens.