Les quartiers d’été en Saône-et-Loire : un appels aux projets lancés

Les appels au projet “Quartiers d’été 2023” viennent de démarrer en Saône-et-Loire. Le but est de permettre aux habitants des quartiers prioritaires de profiter d’activités près de chez eux.



Le renfort du lien social est au cœur de cette initiative. Des activités culturelles ou aux sportives en passant par des vacances apprenantes, un soutien à la parentalité et bien d’autres encore prendront place entre juin et fin octobre.

Associations, collectivités, bailleurs et sociétés peuvent faire un dépôt de projet jusqu’au 13 mai. Le public prioritaire de ce projet est : les habitants des QVP, avec une priorité pour les 12-25ans.