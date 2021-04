Les rails français vont bientôt accueillir le train à hydrogène

Après l’Allemagne en 2018, la France se met à l’hydrogène. LA SNCF signe un contrat pour 12 rames destinées à quatre régions pionnières avec Alstom qui lui permettra de mettre en place des premiers trains à hydrogène en France. Ce contrat débourse 190 millions d’euros pour Alstom et prévoit trois trains pour chacune des régions pionnières.



Les premiers essais de l’hydrogène sont prévus pour 2023 dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est et en Occitanie. La mise en service commerciale est quant à elle prévue pour l’année 2025.

Un nouveau projet ambitieux



Ces trains longs de 72 mètres et contenant 218 places assises combinent de l’hydrogène embarqué à bord et de l’oxygène présent dans l’air ambiant, grâce à une pile à combustible placée dans la toiture qui produit l’électricité nécessaire à la traction de la rame et ne rejette donc que de la vapeur d’eau.



Cette technique d’hydrogène utilisée en Allemagne depuis trois ans grâce à l’usine d’Alstom ne sera pas exactement la même en France. Les modèles français vont bénéficier d’un bimode, ils pourront aussi fonctionner en traction électrique sous caténaires. Le bimode français offrira autant de confort et les mêmes dynamiques de performances que la version bimode électrique-diesel avec une autonomie allant jusqu’à 600 km sur les lignes non électrifiées.