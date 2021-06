Les rames des tramways T1 et T2 vont être rénovées

Le Sytral souhaite faire évoluer ses infrastructures et ses équipements pour garantir un réseau plus attractif, le Sytral a pris la décision de rénover des rames des tramways T1 et T2. “Le SYTRAL engage ainsi une vaste opération de rénovation à mi-vie des 47 rames acquises en 2001 pour les lignes de tramway T1 et T2 sur un patrimoine total de 107 rames à ce jour“, peut-on lire dans le communiqué du syndicat mixte présidé par Bruno Bernard.

Une décision dont se réjouit évidemment Bruno Bernard : “Ce chantier va permettre de prolonger d’une dizaine d’années la durée de vie de ces rames pour les exploiter jusqu’en 2040 et s’inscrit dans la volonté du SYTRAL de développer le réseau de surface avec des systèmes de mobilités performants et durables qui viendront renforcer la cohésion des territoires et offrir une réelle alternative à la voiture individuelle.”

La première rame de tramways, longue de 32 mètres, a ainsi été chargée sur un convoi jusqu’aux ateliers ALSTOM de Bellevue, afin d’être analysée puis traitée complètement. Il s’agit d’une première rame “prototype”, où le travail durera environ un an avant le retour et la remise en service sur le réseau. Par la suite, les 46 autres rames seront rénovées sur le même principe.

Prévu sur quatre années, le budget total de cette rénovation s’élève à 42,2 millions d’euros.