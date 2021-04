Les régionales pourraient être décalées d’une semaine

Le Premier ministre Jean Castex va proposer au parlement que les élections régionales et départementales aient bien lieu au mois de juin, “peut-être en décalant” le deuxième tour au 27 juin, selon le président de l’Assemblée nationale Richard Ferrand.



Jean Castex doit défendre le calendrier ce mardi des élections départementales et régionales à l’occasion d’un débat devant le Parlement, qui sera suivi de votes consultatifs.



Ce week-end l’exécutif avait demandé aux maires “d’indiquer par oui ou par non si les conditions préconisées par le comité scientifique (leur) semblent réunies pour maintenir” les élections.



Plus de la moitié (56%) des répondants ont indiqué que ces conditions leur semblaient réunies.