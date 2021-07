On connait désormais les résultats définitifs du bac et du brevet dans l’académie de Lyon. Sur les 34 565 élèves de Terminale qui se sont présentés à l’examen du bac général, technologique, ou professionnel ; le taux de réussite pour l’ensemble des candidats s’élèvent à 94%, soit une baisse de 1.4 point par rapport à l’année dernière. L’académie de Lyon compte 32 483 nouveaux bacheliers.



Le taux de réussite au bac général est de 97.5%, 92.9% pour le bac technologique et 87% pour le bac professionnel.



Concernant les élèves de 3e qui passaient le brevet, le taux de réussite est de 88%.