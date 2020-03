Les résultats des élections municipales et métropolitaines dans le Rhône

Ce dimanche, le Rhône a connu un taux record de 61.05% d’abstention, en cause notamment l’épidémie de coronavirus.

A Lyon

L’écologiste Grégory Doucet (28.5%) est en tête de ce premier tour devant les candidats des Républicains Etienne Blanc (17%) et. La liste de La République en marche recueille (14,92%), Georges Kepenekian 11.98% Nathalie Perrin-Gilbert (LFI) 10.06% ; Sandrine Runel (Union de la Gauche) 7% ; Agnès Marion (RN) 5,4 %.



Dans le 1er arrondissement, Sylvain Godinot (EELV) est arrivé en tête face à Nathalie Perrin-Gilbert, candidate sortante.

Dans le 2e, Denis Broliquier (LC) est arrivé en troisième position derrière Pierre Oliver (LR) et Valentin Lungenstrass (EELV).

Dans le 3e, Grégory Doucet(EELV) est en première position bien devant Georges Képénékian (LREM dissident).

Le 4e arrondissement est mené par les Verts, comme le 5e, où Yann Cucherat (LREM) arrive deuxième.

Les Républicains restent en tête du 6e arrondissement, avec le maire sortant Pascal Blache (LR) à 35,6%, suivi par la candidate écologiste. Les derniers arrondissements sont eux aussi menés par EELV. Même le fief de Gérard Collomb (LREM), le 9e arrondissement, a voté davantage pour Camille Augey, candidate EELV.

C’est donc une montée “historique” du parti écologiste à Lyon. Grégory Doucet a exprimé son ambition de gagner la ville et d’être “à la hauteur”, tandis que Gérard Collomb tente de se rapprocher des dissidents LREM, regrettant la division du parti présidentiel qui fait mauvaise mine dans la capitale des Gaules.

A Vénissieux, Michèle Picard (PS), maire sortante, arrive en tête du premier tour avec 29,23% des suffrages. Cédric Van Styvendael (PS) est arrivé en tête avec 33,30% des voix à Villeurbanne. La candidate sortante du PS, Hélène Geoffroy, arrive en tête au premier tour à Vaulx-en-Velin avec 40.38 % des voix.



A Bron, le maire sortant Jean-Michel Longueval (PS) est en ballottage favorable. A Villefranche-sur-Saône, le maire sortant Thomas Ravier (DVD) est réélu au premier tour avec 66,50% des voix. A Saint-Germain-au-Mont-d’Or, le maire sortant Renaud Georges (LREM), directeur de campagne de Gérard Collomb a été devancé par la candidate Béatrice Delorme (EELV), 54.6%. A Caluire, Philippe Cochet (LR) a été réélu au premier tour. A Givors, Christiane Charnay (PCF) a battu Antoine Mellies (RN).



La Métropole

Gérard Collomb parvient à se maintenir au second tour sans toutefois être en tête, les Verts et les Républicains réalisent de très bons scores. Selon les dernières estimations, Bruno Bernard des écologistes est en tête avec 22,57%, devant François-Noël Buffet des républicains à 17,67 %, David Kimelfeld le président sortant et Gérard Collomb sont au coude à coude avec plus de 16 %

France 3 a annoncé l’annulation des nombreux débats d’entre-deux-tours qui devaient être organisés mercredi sur ses antennes régionales.

Quant au second tour, son maintien dépendra de la décision du gouvernement. Mardi, le ministre de la Santé aura rendez-vous avec un conseil scientifique pour déterminer la marche à suivre.