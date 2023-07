Les résultats du baccalauréat tombent ce mardi

Tombent ce mardi les résultats du baccalauréat professionnel, technologique et général.

Ce sont près de 720 000 élèves qui espèrent obtenir leur diplôme.



Afin de consulter les résultats, les candidats devront se référer à leur Académie dont l’horaire de publication varie en fonction de celle-ci.



Les résultats seront publiés à 8h pour l’Académie Aix-Marseille, 9h pour l’Académie de Grenoble et Lyon, et 10h30 pour l’Académie de Dijon.

Concernant les élèves ayant obtenu entre 8 et 10/20 , les rattrapages se tiendront du mercredi 5 au vendredi 7 juillet.



A noter que l’année dernière, le taux de réussite du baccalauréat était de 91%.

