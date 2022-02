Les sages-femmes en grève ce lundi à Lyon-Sud

Les sages-femmes de l’hôpital Lyon Sud se sont réunies pour organiser une grève illimité qui débutera lundi. Un mouvement pour dénoncer des suppressions de postes.

Il y a quelques jours, la direction de l’hôpital Lyon sud a annoncé des suppressions de poste à partir du 1eravril prochain. La suppression de 10,4 équivalents temps plein sur des postes de sages-femmes, aides-soignantes et agents de service hospitalier est annoncée tout comme la fermeture de 5 lits de maternité.

Une décision qui aurait été prise sans aucun dialogue préalable et “malgré la mise en évidence des dangers encourus par les nouveaux nés et les patientes” selon les soignantes. Une décision qui fait suite à la diminution du nombre de naissances à la maternité. ” L’objectif pour eux c’est 2 500 naissances, actuellement nous en sommes à 2 000 mais ce n’est pas ce type d’objectifs sur lequel nous nous basons et ce n’est pas notre activité majeure. ” a déclaré Émeline Mauxion, sage-femme à l’hôpital Lyon sud.

En effet, cette décision basée sur les seuls chiffres du nombre d’accouchements par an ne prend pas en compte l’ensemble de l’activité des services de la maternité comme, salle d’accouchement, pathologie de la grossesse et consultations obstétricales.

Cette grève a pour but d’obtenir dans un premier temps, le soutien de la population mais aussi d’ouvrir les yeux de la direction pour qu’elle se rende compte de son erreur. “Oui en effet, on est une maternité qui met en place beaucoup de choses et pour assurer tous ces projets, on a besoin d’effectif. ” Depuis plusieurs années, les professionnels de la maternité de Lyon Sud ont étoffé l’offre de soins, pour répondre aux attentes et accompagner l’évolution des pratiques comme l’acupuncture, l’hypnose, les conseillères en lactation, etc.

Plusieurs projets qui étaient en cours, comme la création d’une filière physiologique, ne pourront aboutir sans une équipe au complet.

Une pétition est déjà mise en ligne pour soutenir les sages-femmes.