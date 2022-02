Les saisies de contrefaçon augmentent en France

9,1 millions d’articles de contrefaçon, voilà le chiffre clé partagé par les douanes françaises concernant les saisies de l’année 2021. Cette statistique est en forte hausse comparée à l’année précédente puisqu’elle a augmenté de 62%.

D’après les services de douanes, la plupart des marchandises correspondaient à des jouets et à des cosmétiques. Au total, près d’1,7 million de “produits de soins corporels” et plus de 1,6 million de “jeux, jouets et articles de sport” ont été attrapés par les services douaniers.

Ensuite, sur les 9,1 millions de produits de contrefaçon, un tiers des saisies ont été effectuées sur des colis transportés par frets express et postaux, ce qui est expliqué par la montée du e-commerce.

Au niveau du tabac, le nombre de saisie en 2021 a augmenté de 40% comparé à l’année précédente. Sur l’année, cela représente 173 tonnes de cigarettes et 116 tonnes de tabac