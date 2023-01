Les salles obscures retrouvent des couleurs

Les cinémas français ont enregistré 152 millions d’entrées en 2022.



Les salles ont récupéré les trois quarts de leur fréquentation d’avant la pandémie. La fin d’année est notamment portée par les scores d’Avatar, devenu en quinze jours le film le plus vu de l’année.



Contrairement à 2020 et 2021, aucune salle n’a été fermée pour cause sanitaire de Covid en 2022, même si les restrictions sanitaires à l’instar du pass vaccinal et l’interdiction de la vente de confiseries n’ont été levées qu’à la mi-mars.